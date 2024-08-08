Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Зеленський підписав Закон щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост

13:24, 8 серпня 2024
Голова громади зможе призначувати тимчасово виконуючих обов’язки старост у разі тимчасової відсутності старост у зв’язку з проходженням ними військової служби за призовом під час мобілізації.
Зеленський підписав Закон щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану» - законопроект 9518.

Цей Закон спрямований на удосконалення правових засад функціонування інституту старост в умовах повномасштабної збройної агресії проти України, дії правового режиму воєнного стану, а також усунення недоліків, що існують в чинному законодавстві України, що унормовує відповідне коло питань.

Законом закріплюється:

- принцип повсюдності старостинських округів;

- безперервність діяльності старост до затвердження новообраними місцевими радами нових старост;

- обов’язковість оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення кандидатури старости та інформації про його результати;

- можливість утворення старостинських округів у складі одного або декількох населених пунктів, на території яких проживає не менше 200 жителів, якщо показник густоти населення в цих громадах є вдвічі нижчим за показник середньої густоти населення в Україні;

- право старости на гарантований виступ на засіданнях органів самоорганізації населення, діяльність яких здійснюється в межах відповідного старостинського округу.

У період дії правового режиму воєнного стану Законом передбачено низку особливостей функціонування інституту старост, зокрема:

- затвердження кандидатури старости на відкритих пленарних засіданнях місцевих рад без проведення громадських обговорень, але з подальшим оприлюдненням відеозапису таких засідань;

- одноосібне призначення старости головою громади у випадку, якщо місцева рада не підтримала три кандидатури старости, перші дві з яких були внесені головою громади, а  третя - не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, а також у випадку не проведення сесії ради понад три місяці без поважних причин;

- призначення головою громади тимчасово виконуючих обов’язки старост у разі тимчасової відсутності старост у зв’язку з проходженням ними військової служби за призовом під час мобілізації та в деяких інших випадках;

- можливість проведення відкритих зустрічей для заслуховування звіту старост перед жителями старостинського округу у режимі відеоконференції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент встановить доплати суддям, які працюють на територіях, де ведуться чи можуть вестися бойові дії

Гроші на доплати суддям будуть шукати за рахунок судового збору.

Електронні рапорти будуть в Армії+ – Володимир Зеленський презентував новий застосунок

Електронні рапорти запрацювали в застосунку Армія+.

Верховна Рада повернеться до законопроекту про перевірку подвійного громадянства у посадовців

Парламент розгляне законопроект про протидію загрозам нацбезпеці у сфері громадянства, який передбачає перевірку наявності іншого громадянства у чиновників.

10 млн грн благодійної допомоги на рік на одного військовозобов'язаного, якого хочуть забронювати – Міноборони визначило критерії бронювання благодійних організацій, які закуповують товари для ЗСУ

Стало відомо, за якими критеріями визначатимуть підприємства, які підлягатимуть бронюванню як критично важливі для забезпечення потреб армії.

Стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження ухилянта у керуванні автомобілем

Набув сили наказ Міноборони, яким затверджено вигляд вимоги ТЦК стосовно обмеження у праві водити авто.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України