Зеленський підписав Закон щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост

Голова громади зможе призначувати тимчасово виконуючих обов’язки старост у разі тимчасової відсутності старост у зв’язку з проходженням ними військової служби за призовом під час мобілізації.

8 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану» - законопроект 9518.

Цей Закон спрямований на удосконалення правових засад функціонування інституту старост в умовах повномасштабної збройної агресії проти України, дії правового режиму воєнного стану, а також усунення недоліків, що існують в чинному законодавстві України, що унормовує відповідне коло питань.

Законом закріплюється:

- принцип повсюдності старостинських округів;

- безперервність діяльності старост до затвердження новообраними місцевими радами нових старост;

- обов’язковість оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення кандидатури старости та інформації про його результати;

- можливість утворення старостинських округів у складі одного або декількох населених пунктів, на території яких проживає не менше 200 жителів, якщо показник густоти населення в цих громадах є вдвічі нижчим за показник середньої густоти населення в Україні;

- право старости на гарантований виступ на засіданнях органів самоорганізації населення, діяльність яких здійснюється в межах відповідного старостинського округу.

У період дії правового режиму воєнного стану Законом передбачено низку особливостей функціонування інституту старост, зокрема:

- затвердження кандидатури старости на відкритих пленарних засіданнях місцевих рад без проведення громадських обговорень, але з подальшим оприлюдненням відеозапису таких засідань;

- одноосібне призначення старости головою громади у випадку, якщо місцева рада не підтримала три кандидатури старости, перші дві з яких були внесені головою громади, а третя - не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, а також у випадку не проведення сесії ради понад три місяці без поважних причин;

- призначення головою громади тимчасово виконуючих обов’язки старост у разі тимчасової відсутності старост у зв’язку з проходженням ними військової служби за призовом під час мобілізації та в деяких інших випадках;

- можливість проведення відкритих зустрічей для заслуховування звіту старост перед жителями старостинського округу у режимі відеоконференції.

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