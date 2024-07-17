У разі мобілізації старости голова громади може призначати виконуючого обов'язки: Рада підтримала законопроект

14:25, 17 липня 2024
Парламент у другому читанні підтримав удосконалення правового регулювання інституту старост.
Верховна Рада 17 липня у другому читанні підтримала зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану (№ 9518).
Документ підтримав 271 народний депутат.
Проект передбачає:
- Врахування щільності населення при утворенні старостинських округів, зменшення нижньої межі кількості жителів з 500 до 200 осіб.
- Впровадження принципу повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (крім адмінцентрів)
- Забезпечення безперервності діяльності старости до обрання нового старости новообраною радою.
- Механізм призначення старости головою у разі недієздатності ради.
- Дистанційне проведення громадських обговорень щодо кандидатури старости та діджиталізована процедура звітування.
- Розширення повноважень старости.
- Спрощену процедуру звільнення старости у разі окупації округу.
- Призначення виконуючого обов'язки старости у разі мобілізації старости.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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