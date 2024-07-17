У разі мобілізації старости голова громади може призначати виконуючого обов'язки: Рада підтримала законопроект

Парламент у другому читанні підтримав удосконалення правового регулювання інституту старост.

Верховна Рада 17 липня у другому читанні підтримала зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану (№ 9518).

Документ підтримав 271 народний депутат.

Проект передбачає:

Врахування щільності населення при утворенні старостинських округів, зменшення нижньої межі кількості жителів з 500 до 200 осіб. Впровадження принципу повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (крім адмінцентрів) Забезпечення безперервності діяльності старости до обрання нового старости новообраною радою. Механізм призначення старости головою у разі недієздатності ради. Дистанційне проведення громадських обговорень щодо кандидатури старости та діджиталізована процедура звітування. Розширення повноважень старости. Спрощену процедуру звільнення старости у разі окупації округу. Призначення виконуючого обов'язки старости у разі мобілізації старости.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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