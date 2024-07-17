На Київщині чоловік під час сварки ледь не зарізав сусіда

Під час конфлікту 55-річний зловмисник ударив ножем свого 43-річного противника в область грудей.

У Бучі Київської області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який поранив свого сусіда.

Як повідомила поліція Київської області, в одному з багатоквартирних будинків на сходовій клітці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 55-річний зловмисник ударив ножем свого 43-річного противника в область грудей і втік. Цього ж дня поліцейські затримали нападника. Ним виявився житель Бородянки.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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