В Киевской области мужчина во время ссоры едва не зарезал соседа

Во время конфликта 55-летний злоумышленник ударил ножом своего 43-летнего противника в область груди.

В Буче Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который ранил своего соседа.

Как сообщила полиция Киевской области, в одном из многоквартирных домов на лестничной клетке между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого 55-летний злоумышленник ударил ножом своего 43-летнего противника в область груди и скрылся. В этот же день полицейские задержали нападающего. Им оказался житель Бородянки.

Следователи при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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