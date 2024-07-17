На Львовщине автобус столкнулся с автопоездом, есть погибшие

В результате ДТП во Львовском районе погибли четыре человека, семеро пострадали.

На автодороге «Мукачево-Ивано-Франковск-Львов» в пределах села Давыдов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека и еще семеро пострадали, включая 4-летнего ребенка. Об этом сообщила полиция Львовской области.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства столкновения и устанавливают личные данные водителей и пострадавших.

По предварительной информации, столкнулись маршрутный автобус «БАЗ» маршрута «Львов-Вибрановка» и автопоезд «МАН». В результате аварии погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шестеро пассажиров, среди которых четырехлетний мальчик, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, где медики уточняют их диагнозы.

По факту аварии следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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