Почти 30 градусов: температура воды в Днепре в Киеве побила рекорд

Температура воды превысила предыдущий максимум, зафиксированный в июле 2010 года.

В Киеве температура воды в реке Днепр превысила рекорд 2010 года и приблизилась к 30 градусам. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Так, 16 июля максимальная температура воды в Днепре достигла 29,0 градусов тепла.

Температура воды превысила предыдущий максимум на 0,4 градуса, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составил 28,6 градуса тепла.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 10 температурных рекордов.

Добавим, сколько еще будет продолжаться аномальная жара в Украине.

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