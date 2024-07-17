На Львівщині автобус зіткнувся з автопоїздом, є загиблі

В результаті ДТП у Львівському районі загинули чотири людини, семеро постраждали.

На автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Львів» у межах села Давидів сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули чотири людини та ще семеро постраждали, включаючи 4-річну дитину. Про це повідомила поліція Львівської області.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини зіткнення та встановлюють особисті дані водіїв та постраждалих.

За попередньою інформацією, зіткнулися маршрутний автобус «БАЗ» маршруту «Львів-Вибранівка» та автопоїзд «МАН». Внаслідок аварії загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів, серед яких чотирирічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні, де медики уточнюють їх діагнози.

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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