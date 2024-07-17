В случае мобилизации старосты глава общины может назначать исполняющего обязанности: Рада поддержала законопроект

Парламент во втором чтении поддержал усовершенствование правового регулирования института старост.

Верховная Рада 17 июля во втором чтении поддержала изменения в закон «О местном самоуправлении в Украине» об усовершенствовании правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения (№ 9518).

Документ поддержал 271 народный депутат.

Проект предусматривает:

Учет плотности населения при образовании старостинских округов, уменьшение нижней границы количества жителей с 500 до 200 человек. Внедрение принципа повсеместности старостинских округов в пределах территориальных общин (кроме админцентров) Обеспечение непрерывности деятельности старосты до избрания нового старосты новоизбранным советом. Механизм назначения старосты головой в случае недееспособности совета. Дистанционное проведение общественных обсуждений по кандидатуре старосты и диджитализованная процедура отчетности. Расширение полномочий старосты. Упрощенная процедура освобождения старосты в случае оккупации округа. Назначение исполняющего обязанности старосты в случае мобилизации старосты.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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