В случае мобилизации старосты глава общины может назначать исполняющего обязанности: Рада поддержала законопроект

14:25, 17 июля 2024
Парламент во втором чтении поддержал усовершенствование правового регулирования института старост.
Верховная Рада 17 июля во втором чтении поддержала изменения в закон «О местном самоуправлении в Украине» об усовершенствовании правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения (№ 9518).
Документ поддержал 271 народный депутат.
Проект предусматривает:
- Учет плотности населения при образовании старостинских округов, уменьшение нижней границы количества жителей с 500 до 200 человек.
- Внедрение принципа повсеместности старостинских округов в пределах территориальных общин (кроме админцентров)
- Обеспечение непрерывности деятельности старосты до избрания нового старосты новоизбранным советом.
- Механизм назначения старосты головой в случае недееспособности совета.
- Дистанционное проведение общественных обсуждений по кандидатуре старосты и диджитализованная процедура отчетности.
- Расширение полномочий старосты.
- Упрощенная процедура освобождения старосты в случае оккупации округа.
- Назначение исполняющего обязанности старосты в случае мобилизации старосты.
Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.