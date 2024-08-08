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Рівненський авторемзавод через суд повернули у власність держави

19:22, 8 серпня 2024
Приватний покупець не виконав зобов'язань щодо погашення заборгованостей та розвитку підприємства.
Рівненський авторемзавод через суд повернули у власність держави
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Розірвано Договір купівлі-продажу та повернуто у державну власність єдиний майновий комплекс ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод», вартістю більше 147 млн гривень. Про це повідомляє Рівн

Так, у 2023 році Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях провело аукціон з продажу об’єкта малої приватизації, за результатами якого нерухомість перейшла у власність приватного товариства.

Покупець придбав Рівненський авторемзавод за 3 млн грн і, згідно з Договором, мав забезпечити економічний розвиток підприємства, погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти робочі місця, залучити інвестиції та наповнювати бюджет.

Однак, прокурори встановили, що за цей час підприємство не виплатило заборгованості ані з заробітної плати, ані перед бюджетом.

Враховуючи порушення майнових інтересів держави, прокуратура вжила заходів щодо їх захисту в судовому порядку.

Рішенням господарського суду Рівненської області, яке залишене без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду, задоволено позовні вимоги прокуратури.

На даний час судове рішення виконали, нерухоме майно повернули державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

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