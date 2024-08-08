Більше 150 тисяч автомобілів перереєстровано через «Дію», – МВС

Понад 17 тисяч транспортних засобів отримали нові знаки через «Дію».

Джерело фото: ukrinform

З початку запуску послуги перереєстрації транспортних засобів через додаток «Дія» в Україні продано понад 150 тисяч автомобілів, мопедів і мотоциклів. Більшість покупців обирають залишити наявні номерні знаки, але нові комплекти з серією DІ отримали 17 878 транспортних засобів, повідомляє МВС.

У міністерстві нагадали, що при виборі номерного знака з серією DІ керувати автомобілем можна лише після отримання нових номерів у відділенні Укрпошти. Якщо ж покупець залишає старий номерний знак, користуватися транспортним засобом можна одразу після появи свідоцтва про реєстрацію онлайн.

Перереєстрація транспортних засобів через «Дію» доступна фізичним особам за умови наявності паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків у застосунку, а також свідоцтва про реєстрацію авто у продавця.

МВС повідомило, що в деяких випадках може виникнути відмова у перереєстрації онлайн через різні причини, такі як розшук автомобіля або номерного знака, обмеження чи обтяження на авто. Серед найпоширеніших причин відмови:

Транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

Транспортний засіб або номерний знак у розшуку в поліції;

Одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

Свідоцтво про реєстрацію або паспорт вважаються втраченими;

У продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

Наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

Транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причин відмови перереєстрація стане доступною онлайн або в сервісному центрі МВС.

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