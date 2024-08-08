Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Жінка через апеляційний суд добилася видачі обмежувального припису щодо колишнього чоловіка, який вчиняв домашнє насильство

19:58, 8 серпня 2024
За словами жінки, кривдник продовжує вчиняти психологічне насильство і є об’єктивні ризики, що це триватиме надалі та може привести до тяжких наслідків.
Жінка через апеляційний суд добилася видачі обмежувального припису щодо колишнього чоловіка, який вчиняв домашнє насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд (ХАС) скасував рішення місцевого суду про відмову у видачі обмежувального припису та ухвалив нове, частково задовольнивши вимоги заявниці-апелянтки: видав обмежувальний припис на 6 місяців щодо її колишнього чоловіка.

Протягом цього строку йому заборонено перебувати у її місці проживання (перебування), розшукувати, переслідувати, спілкуватися, листуватися, вести телефонні переговори або контактувати через інші засоби зв’язку особисто.

Як встановив суд, чоловіка апелянтки неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Від кривдника потерпали, окрім неї, її донька та мати.

У 2023 році заочним рішенням суду шлюб між подружжям було розірвано. Іншим рішенням, яке ще не набрало законної сили, суд визначив способи участі чоловіка заявниці, як батька їхньої малолітньої доньки, у вихованні та спілкуванні з дитиною.

За словами жінки, кривдник продовжує вчиняти психологічне насильство і є об’єктивні ризики, що це триватиме надалі та може привести до тяжких наслідків.

Волочиський районний суд Хмельницької області, куди вона звернулася із заявою про видачу обмежувального припису щодо колишнього чоловіка, дійшов висновку, що ризик повторного вчинення домашнього насильства – мінімальний, а такий захід тимчасового обмеження прав унеможливить виконання рішення суду у справі про способи участі батька у вихованні дитини.

Жінка не погодилася з цим рішенням та подала апеляційну скаргу з проханням його скасувати й задовольнити її заяву.

Колегія суддів ХАС визнала її доводи частково слушними.

«Факт неодноразового звернення заявниці до відповідних органів з підстав вчинення щодо неї, дитини і її матері насильства в сім`ї свідчить про наявність тривалого конфлікту між заявницею і заінтересованою особою протягом 2022-2024 років та підтверджує факт систематичного вчинення [чоловіком] домашнього насильства, що є необхідною умовою для можливості застосування судом до відповідної особи спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, які визначені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», – зазначив апеляційний суд.

На думку ХАС, визначені у постанові тимчасові обмеження прав чоловіка не перешкоджатимуть виконанню рішення суду (коли воно набере законної сили) у справі про способи його участі у вихованні дитини.

З постановою апеляційного суду у справі № 671/988/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент встановить доплати суддям, які працюють на територіях, де ведуться чи можуть вестися бойові дії

Гроші на доплати суддям будуть шукати за рахунок судового збору.

Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

Обрано секретарів палат ВККС: відомі прізвища

Секретарями палат ВККС обрані суддя Сергій Чумак та екс-представник НАБУ Руслан Мельник.

Підстави втрати громадянства Україні змінять – що передбачає законопроект Президента

Не будуть вважатися добровільним набуттям іншого громадянства певні випадки множинності громадянства.

Заступником голови ВККС обраний суддя Олексій Омельян

Олексій Омельян був єдиним кандидатом на посаду заступника голови ВККС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України