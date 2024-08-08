Жінка через апеляційний суд добилася видачі обмежувального припису щодо колишнього чоловіка, який вчиняв домашнє насильство

За словами жінки, кривдник продовжує вчиняти психологічне насильство і є об’єктивні ризики, що це триватиме надалі та може привести до тяжких наслідків.

Хмельницький апеляційний суд (ХАС) скасував рішення місцевого суду про відмову у видачі обмежувального припису та ухвалив нове, частково задовольнивши вимоги заявниці-апелянтки: видав обмежувальний припис на 6 місяців щодо її колишнього чоловіка.

Протягом цього строку йому заборонено перебувати у її місці проживання (перебування), розшукувати, переслідувати, спілкуватися, листуватися, вести телефонні переговори або контактувати через інші засоби зв’язку особисто.

Як встановив суд, чоловіка апелянтки неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Від кривдника потерпали, окрім неї, її донька та мати.

У 2023 році заочним рішенням суду шлюб між подружжям було розірвано. Іншим рішенням, яке ще не набрало законної сили, суд визначив способи участі чоловіка заявниці, як батька їхньої малолітньої доньки, у вихованні та спілкуванні з дитиною.

За словами жінки, кривдник продовжує вчиняти психологічне насильство і є об’єктивні ризики, що це триватиме надалі та може привести до тяжких наслідків.

Волочиський районний суд Хмельницької області, куди вона звернулася із заявою про видачу обмежувального припису щодо колишнього чоловіка, дійшов висновку, що ризик повторного вчинення домашнього насильства – мінімальний, а такий захід тимчасового обмеження прав унеможливить виконання рішення суду у справі про способи участі батька у вихованні дитини.

Жінка не погодилася з цим рішенням та подала апеляційну скаргу з проханням його скасувати й задовольнити її заяву.

Колегія суддів ХАС визнала її доводи частково слушними.

«Факт неодноразового звернення заявниці до відповідних органів з підстав вчинення щодо неї, дитини і її матері насильства в сім`ї свідчить про наявність тривалого конфлікту між заявницею і заінтересованою особою протягом 2022-2024 років та підтверджує факт систематичного вчинення [чоловіком] домашнього насильства, що є необхідною умовою для можливості застосування судом до відповідної особи спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, які визначені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», – зазначив апеляційний суд.

На думку ХАС, визначені у постанові тимчасові обмеження прав чоловіка не перешкоджатимуть виконанню рішення суду (коли воно набере законної сили) у справі про способи його участі у вихованні дитини.

З постановою апеляційного суду у справі № 671/988/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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