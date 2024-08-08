Facebook дозволить власникам професійних акаунтів уникнути обмежень, якщо вони пройдуть навчання

Facebook пропонує другий шанс тим, хто вперше порушив його Стандарт спільноти.

Компанія Meta внесла зміни до правил користування соцмережею Facebook, які дозволять власникам професійних акаунтів уникати блокування за перше порушення через незнання чи нерозуміння правил. Про повідомила Meta.

«Ми знаємо, що всі роблять помилки. Ось чому ми впроваджуємо нововведення, орієнтоване на навчання, а не покарання за перше порушення стандартів спільноти у Facebook. Починаючи з користувачів професійних облікових записів, ця нова політика сприятиме, щоб люди вчилися на своїх помилках, а не негайно отримували офіційне попередження», — сказано в дописі.

Зазначається, що якщо власник професійного акаунта вперше отримує сповіщення про порушення Стандартів спільноти Facebook, він також отримає інформацію про можливість ознайомитися з правилом, яке було порушене. Після проходження цього навчання перше попередження можна буде скасувати.

Однак, якщо цей користувач вчинить ще одне порушення протягом року, можливість видалення попередження шляхом навчання більше не буде доступна.

Повторні порушення можуть спричинити зменшення охоплення та обмеження можливостей монетизації для професійного акаунта.

При цьому Meta зазначила, що ці зміни не будуть застосовуватися до порушень, пов'язаних із забороненим контентом, таким як публікації про сексуальну експлуатацію, продаж наркотиків чи просування небезпечних організацій і осіб.

Прогнозується, що в найближчі місяці ці нововведення будуть впроваджені також для користувачів звичайних акаунтів у Facebook.

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