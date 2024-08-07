ВККС не змогла обрати заступника голови Комісії, але 8 серпня спробує це зробити знову

Михайло Богоніс та Олексій Омельян не отримали більшості голосів своїх колег, але це ще не кінець.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів з другої спроби також не змогла обрати заступника голови Комісії.

Нагадаємо, що згідно до закону, у разі, якщо головою ВККС обрано не суддю або суддю у відставці, то заступником голови Комісії має бути обов’язково обрано представника суддівського корпусу.

Для успіху у виборах кандидат має набрати 9 голосів членів ВККС.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня головою ВККС був обраний представник НАЗК Андрій Пасічник.

У повторних виборах на посаду заступника голови ВККС, які відбулися ввечері 7 серпня 2024 року, взяли участь наступні члени ВККС:

Богоніс Михайло Богданович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду

Омельян Олексій Сергійович – суддя Господарського суду Житомирської області

Якщо Олексій Омельян вже брав сьогодні участь у спробі обратися на посаду заступника голови ВККС, то Михайло Богоніс заявив про свої амбіції вперше.

Михайло Богоніс повідомив колегам, що ознайомившись з програмою вже голови ВККС Андрія Пасічника, він цілком згоден з більшістю кроків, які голова Комісії запропонував у своїй «передвиборчій програмі».

«Я поділяю більшість кроків, які Андрій Володимирович пропонує нам пройти для досягнення стратегічних цілей, вказаних в його програмі. Я згоден з тим, як планується реалізувати цю програму і я готовий брати відповідальність на себе для досягнення цілей програми», - розповів присутнім Михайло Богоніс.

Однак, вже у першому турі обидва кандидати зазнали невдачі. Голоси членів Комісії розподілилися наступним чином:

Богоніс Михайло Богданович – отримав 8 голосів «за»

Омельян Олексій Сергійович – 6 голосів «за»

Не підтримали жодного кандидата – 1 голос

Відтак, відбувся другий тур, після якого голоси розподілися наступним чином:

Богоніс Михайло Богданович – 7 голосів «за»

Омельян Олексій Сергійович – 6 голосів «за»

Не підтримую жодного кандидата – 2 голоси

У підсумку, обрати заступника голови Комісії знову не вдалося.

Втім, ВККС вирішила не відкладати питання обрання заступника голови Комісії у «довгий ящик».

Нова спроба обрання заступника голови ВККС запланована вже на 8 серпня. Також на 8 серпня планується і обрання секретарів палат Комісії

Автор В’ячеслав Хрипун

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