ВККС не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но 8 августа попытается сделать это снова

Михаил Богонис и Алексей Омельян не получили большинства голосов своих коллег, но это еще не конец.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей со второй попытки также не смогла избрать заместителя председателя Комиссии.

Напомним, что согласно закону, в случае, если председателем ВККС избран не судья или судья в отставке, то заместителем председателя Комиссии должен быть обязательно избран представитель судейского корпуса.

Для успеха на выборах кандидат должен набрать 9 голосов членов ВККС.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа главой ВККС был избран представитель НАПК Андрей Пасечник.

В повторных выборах на должность заместителя председателя ВККС, состоявшихся вечером 7 августа 2024 года, приняли участие следующие члены ВККС:

Богонис Михаил Богданович – судья Винницкого окружного административного суда

Омельян Алексей Сергеевич – судья Хозяйственного суда Житомирской области

Если Алексей Омельян уже принимал участие в попытке избраться на должность заместителя председателя ВККС, то Михаил Богонис заявил о своих амбициях впервые.

Михаил Богонис сообщил коллегам, что ознакомившись с программой уже председателя ВККС Андрея Пасечника, он полностью согласен с большинством шагов, предложенных председателем Комиссии в своей «предвыборной программе».

«Я разделяю большинство шагов, которые Андрей Владимирович предлагает нам пройти для достижения стратегических целей, указанных в его программе. Я согласен с тем, как планируется реализовать эту программу и готов брать ответственность на себя для достижения целей программы», - рассказал присутствующим Михаил Богонис.

Однако уже в первом туре оба кандидата потерпели неудачу. Голоса членов Комиссии распределились следующим образом:

Богонис Михаил Богданович – получил 8 голосов «за»

Омельян Алексей Сергеевич – 6 голосов «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 1 голос

Таким образом, состоялся второй тур, после которого голоса распределились следующим образом:

Богонис Михаил Богданович – 7 голосов «за»

Омельян Алексей Сергеевич – 6 голосов «за»

Не поддерживаю ни одного кандидата – 2 голоса

В итоге избрать заместителя председателя Комиссии снова не удалось.

Впрочем, ВККС решила не откладывать вопрос избрания заместителя председателя Комиссии в «длинный ящик».

Новая попытка избрания замглавы ВККС запланирована уже на 8 августа. Также на 8 августа планируется избрание секретарей палат Комиссии.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.