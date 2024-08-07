ВККС не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но 8 августа попытается сделать это снова

Высшая квалификационная комиссия судей со второй попытки также не смогла избрать заместителя председателя Комиссии.
Напомним, что согласно закону, в случае, если председателем ВККС избран не судья или судья в отставке, то заместителем председателя Комиссии должен быть обязательно избран представитель судейского корпуса.
Для успеха на выборах кандидат должен набрать 9 голосов членов ВККС.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа главой ВККС был избран представитель НАПК Андрей Пасечник.
В повторных выборах на должность заместителя председателя ВККС, состоявшихся вечером 7 августа 2024 года, приняли участие следующие члены ВККС:
Богонис Михаил Богданович – судья Винницкого окружного административного суда
Омельян Алексей Сергеевич – судья Хозяйственного суда Житомирской области
Если Алексей Омельян уже принимал участие в попытке избраться на должность заместителя председателя ВККС, то Михаил Богонис заявил о своих амбициях впервые.
Михаил Богонис сообщил коллегам, что ознакомившись с программой уже председателя ВККС Андрея Пасечника, он полностью согласен с большинством шагов, предложенных председателем Комиссии в своей «предвыборной программе».
«Я разделяю большинство шагов, которые Андрей Владимирович предлагает нам пройти для достижения стратегических целей, указанных в его программе. Я согласен с тем, как планируется реализовать эту программу и готов брать ответственность на себя для достижения целей программы», - рассказал присутствующим Михаил Богонис.
Однако уже в первом туре оба кандидата потерпели неудачу. Голоса членов Комиссии распределились следующим образом:
Богонис Михаил Богданович – получил 8 голосов «за»
Омельян Алексей Сергеевич – 6 голосов «за»
Не поддержали ни одного кандидата – 1 голос
Таким образом, состоялся второй тур, после которого голоса распределились следующим образом:
Богонис Михаил Богданович – 7 голосов «за»
Омельян Алексей Сергеевич – 6 голосов «за»
Не поддерживаю ни одного кандидата – 2 голоса
В итоге избрать заместителя председателя Комиссии снова не удалось.
Впрочем, ВККС решила не откладывать вопрос избрания заместителя председателя Комиссии в «длинный ящик».
Новая попытка избрания замглавы ВККС запланирована уже на 8 августа. Также на 8 августа планируется избрание секретарей палат Комиссии.
Автор Вячеслав Хрипун
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