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ВККС з першої спроби не змогла обрати заступника голови Комісії, але є цікавий нюанс

18:46, 7 серпня 2024
У боротьбі за посаду заступника голови ВККС поки що програли усі претенденти на посаду.
ВККС з першої спроби не змогла обрати заступника голови Комісії, але є цікавий нюанс
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 7 серпня 2024 року не змогла з двох спроб обрати заступника голови ВККС.

Нагадаємо, що згідно до закону, у разі, якщо головою ВККС обрано не суддю або суддю у відставці, то заступником голови Комісії має бути обрано представника суддівського корпусу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня головою ВККС був обраний представник НАЗК Андрій Пасічник.

Відтак на посаду заступника голови міг претендувати тільки член Комісії  з числа суддів або суддів у відставці.

Спочатку про бажання зайняти посаду заступника голови комісії повідомили секретар Другої палати ВККС, суддя Третього апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак та суддя Господарського суду Житомирської області Олексій Омельян.

«Я працював гідно на користь країни і судової влади, я готовий працювати ще з більшим навантаженням і відповідальністю», - коротко презентував себе колегам Сергій  Чумак.

У свою чергу Олексій Омельян зазначив, що його завданням буде забезпечення ефективності кожного члена ВККС на тому напрямку, на якому він спроможний якісно працювати.

Втім, результати першого туру голосування виявилися наступними:

Омельян Олексій Сергійович – 8 голосів «за»

Чумак Сергій Юрійович – 4 голоси «за»

Не підтримали жодного кандидата – 2 члени ВККС

Визнано недійсним – 1 бюлетень (виявився пустим)

Одразу після отримання результатів першого туру Сергій Чумак повідомив, що знімає свою кандидатуру.

Таким чином, у другому турі претендентом на посаду заступника голови ВККС був лише Олексій Омельян.  

Однак результати другого туру виявилися цікавими:

Омельян Олексій Сергійович – 8 голосів «за»

Не підтримали жодного кандидата – 7 голосів

Втім, вже 7 серпня ВККС знов спробує обрати заступника голови Комісії.

Автор В’ячеслав Хрипун

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