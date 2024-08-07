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ВККС с первой попытки не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но есть интересный нюанс

18:46, 7 августа 2024
В борьбе за должность заместителя председателя ВККС пока проиграли все претенденты на должность.
ВККС с первой попытки не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но есть интересный нюанс
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Высшая квалификационная комиссия судей 7 августа 2024 года не смогла с двух попыток избрать заместителя председателя ВККС.

Напомним, что согласно закону, в случае, если председателем ВККС избран не судья или судья в отставке, то заместителем председателя Комиссии должен быть избран представитель судейского корпуса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа главой ВККС был избран представитель НАПК Андрей Пасечник.

Следовательно, на должность заместителя председателя мог претендовать только член Комиссии из числа судей или судей в отставке.

Сначала о желании занять должность заместителя председателя комиссии сообщили секретарь Второй палаты ВККС, судья Третьего апелляционного административного суда Сергей Чумак и судья Хозяйственного суда Житомирской области Алексей Омельян.

«Я работал достойно в пользу страны и судебной власти, я готов работать еще с большей нагрузкой и ответственностью», – кратко представил себя коллегам Сергей Чумак.

В свою очередь, Алексей Омельян отметил, что его задачей будет обеспечение эффективности каждого члена ВККС на том направлении, на котором он способен качественно работать.

Впрочем, результаты первого тура голосования оказались следующими:

Омельян Алексей Сергеевич – 8 голосов «за»

Чумак Сергей Юрьевич – 4 голоса «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 2 члена ВККС

Признан недействительным – 1 бюллетень (оказался пустым)

Сразу после получения результатов первого тура Сергей Чумак сообщил, что снимает свою кандидатуру.

Таким образом, во втором туре претендентом на должность заместителя председателя ВККС был только Алексей Омельян.

Однако результаты второго тура оказались интересными:

Омельян Алексей Сергеевич – 8 голосов «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 7 голосов

Впрочем, уже 7 августа ВККС снова попытается избрать заместителя председателя Комиссии.

Автор Вячеслав Хрипун

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