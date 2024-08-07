Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Президент подписал закон об исправлении ошибок в Уголовном процессуальном кодексе

18:42, 7 августа 2024
В УПК исправили ошибки, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию».
Президент подписал закон об исправлении ошибок в Уголовном процессуальном кодексе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал как закон, которым в Уголовном процессуальном кодексе исправляются недостатки, а проще говоря – чепуха. Речь идет о Законе №3871-ІХ (законопроект 10274).

В частности, в ч. 2 статьи 64-2 УПК было предусмотрено «третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества».

В ч. 3 ст. 309 УПК «Жалобы на другие определения следственного судьи не подлежат обжалованию и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде» («жалобы не подлежат обжалованию»).

А в ч. 4 ст. 568 УПК, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашиваемой стороне» (вместо запрашивающей).

Как указывает автор, нормы, к которым данным проектом Закона предлагаются изменения, при буквальном их толковании лишены содержания, которое закладывалось в такие нормы при их формулировке законодателем.

Следовательно, данным законом внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исправлены недостатки технического характера в следующих нормах:

  • в части второй статьи 64-2 предусмотрели, что права и обязанности третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества;
  • в части третьей статьи 309, что «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде»
  • в части четвертой статьи 568, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество требуется для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Украине или не может быть вывезено за границу по другим основаниям, предусмотренным законом».

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент подписал закон о праве на восстановление в звании офицеров, лишенных звания в дисциплинарном порядке

Офицеров, лишенных военного звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации.

ВККС с первой попытки не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но есть интересный нюанс

В борьбе за должность заместителя председателя ВККС пока проиграли все претенденты на должность.

Президент подписал закон об исправлении ошибок в Уголовном процессуальном кодексе

В УПК исправили ошибки, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию».

Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.

Председателем ВККС избран представитель НАПК Андрей Пасечник

Андрея Пасечника, который является государственным служащим в командировке, поддержало большинство членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді