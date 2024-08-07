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Президент підписав закон про виправлення помилок у Кримінальному процесуальному кодексі

18:42, 7 серпня 2024
В КПК виправили помилки, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню».
Президент підписав закон про виправлення помилок у Кримінальному процесуальному кодексі
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Президент Володимир Зеленський підписав як закон, яким у Кримінальному процесуальному кодексі виправляються недоліки, а простіше кажучи – нісенітниця. Йдеться про Закон №3871-ІХ (законопроект 10274).

Зокрема, наразі у ч. 2 статті 64-2 КПК було передбачено «третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна».

У ч. 3 ст. 309 КПК «Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді» («скарги не підлягають оскарженню»).

А у ч. 4 ст. 568 КПК, що «майно, передбачене пунктом 1 частини третьої цієї статті, не передається запитуваній стороні» (замість запитуючій).

Як вказує автор, норми, до яких даним проектом Закону пропонуються зміни, при буквальному їх тлумаченні, позбавлені змісту, який закладався у такі норми під час їхнього формулювання законодавцем.
Отже, даним законом внесли зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виправили недоліки технічного характеру у наступних нормах:

  • у частині другій статті 64-2 передбачили, що права та обов’язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна;
  • у частині третій статті 309, що «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді»
  • у частині четвертій статті 568, що «майно, передбачене пунктом 1 частини третьої цієї статті, не передається запитуючій стороні або його передання може бути відстрочене чи тимчасовим, якщо це майно потребується для цілей розгляду цивільної або кримінальної справи в Україні чи не може бути вивезено за кордон з інших підстав, передбачених законом».

Автор: Наталя Мамченко 

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