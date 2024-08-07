Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні: Зеленський підписав Закон

Основною метою документу є поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обовʼязків та бойових завдань.

Фото: informator.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України щодо поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану (3859-ІХ). Верховна Рада України прийняла акт 16 липня.

Відповідно до документу, до військовослужбовців застосовується в якості заохочення поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Також Дисциплінарний статут доповнили новою статтею 26-2, за якою під час дії воєнного стану військовослужбовець, позбавлений військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюється у званні, яке він мав до накладення стягнення, незалежно від штатної посади, яку він займає, за умови позитивної атестації.

Мінімальний строк проходження військової служби військовослужбовцем під час дії воєнного стану перед застосуванням до нього заохочення у виді поновлення в попередньому званні, становить 6 місяців.

Право застосовувати це заохочення надається:

Міністру оборони України – щодо військових звань офіцерського складу;

Головнокомандувачу Збройних Сил України – щодо військових звань сержантського (старшинського) складу.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олексій Гончаренко разом із колегами. Як відмітила народний депутат Ірині Геращенко, з 2019 р. командир своєю владою не може позбавити підлеглого офіцерського звання. Але не може і поновити. В результаті - є чимало кадрових офіцерів, які змушені воювати на позиції солдатів чи сержантів, маючи бойовий досвід і відповідні навички. Тепер це виправлено. Закон підтримали 282 депутати.

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