Зеленський підписав Закон щодо стратегічних основ інтегрованого управління держкордоном

Документ наближає систему охорони захисту державного кордону України до європейських стандартів.

У вівторок, 6 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо стратегічних основ інтегрованого управління державним кордоном України (№3858-ІХ).

Акт наближає систему охорони захисту державного кордону України до європейських стандартів.

Після набуття чинності буде передбачена також розробка окремої стратегії інтегрованого управління державними кордонами.

Згідно із документом, вносяться зміни до Закону України “Про національну безпеку України” якими передбачити:

визначення терміну “Стратегія інтегрованого управління кордонами”;

внесення Стратегії інтегрованого управління кордонами до переліку

документів довготривалого планування у сферах національної безпеки і оборони;

нормативне врегулювання основних засад розроблення та прийняття Стратегії інтегрованого управління кордонами в Україні.

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