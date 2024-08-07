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Збитки 2 млн: лісники на Закарпатті знищували дерева під виглядом санітарних рубок

23:59, 7 серпня 2024
На території одного з лісництв безпідставно зрубали майже три сотні дерев різних порід під виглядом санітарних рубок.
Збитки 2 млн: лісники на Закарпатті знищували дерева під виглядом санітарних рубок
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Лісничому та начальнику одного з відділів державного підприємства "Львівлісозахист" повідомили про підозру за незаконні рубки у Воловецькому лісництві на Закарпатті. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у 2021 році на території одного з лісництв у Мукачівському районі безпідставно зрубали майже три сотні дерев різних порід під виглядом санітарних рубок. Збитки державним інтересам склали 2,1 млн грн.

За даними слідства, лісничий поінформував лісове господарство про нібито появу шкідників і хвороб у насадженнях на ввіреній йому території. Після комісійного обстеження дерев працівник спеціалізованого лісозахисного підприємства підтвердив цю інформацію у матеріалах перевірки. На їх підставі лісгосп одержав лісорубний квиток і провів санітарну рубку.

При цьому результати огляду місця події та проведених досліджень показали, що у зразках деревини не було дефектів чи шкідливих організмів.

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