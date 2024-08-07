Ущерб 2 млн: лесники на Закарпатье уничтожали деревья под видом санитарных рубок

На территории одного из лесничеств безосновательно срубили почти триста деревьев разных пород под видом санитарных рубок.

Лесничий и начальник одного из отделов государственного предприятия "Львовлесозащита" сообщили о подозрении за незаконные рубки в Воловецком лесничестве на Закарпатье. Об этом сообщает областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в 2021 году на территории одного из лесничеств в Мукачевском районе безосновательно срубили почти триста деревьев разных пород под видом санитарных рубок. Ущерб государственным интересам составил 2,1 млн грн.

По данным следствия, лесничий проинформировал лесное хозяйство о якобы появлении вредителей и болезней в насаждениях на вверенной ему территории. После комиссионного обследования деревьев работник специализированного лесозащитного предприятия подтвердил данную информацию в материалах проверки. На их основании лесхоз получил лесорубный билет и провел санитарную рубку.

При этом результаты осмотра места происшествия и проведенных исследований показали, что в образцах древесины не было дефектов или вредных организмов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.