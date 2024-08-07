Гоструда привела перечень документов, на основании которых может производиться отчисление из заработной платы.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, на основании каких документов может производиться отчисление из заработной платы.

Конкретными документами, на основании которых производится вычет из заработной платы, могут быть:

приказ (распоряжение) работодателя (в случае покрытия задолженности работника предприятию, на котором он работает);

любые исполнительные документы - например, исполнительные письма, выдаваемые судами, определения и постановления судов по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам, исполнительные надписи нотариусов;

письменное поручение работника работодателю на перечисление части своего заработка в пользу субъекта предпринимательской деятельности, продавшего работнику товар в кредит.

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