Зеленский подписал Закон относительно механизма передислокации воинских частей

Документ дает возможность принятия в условиях действия военного положения в Украине оперативных решений при проведении передислокации воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ до уровня соединения.

Во вторник, 6 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о передислокации воинских частей во время действия военного положения (3857-IX).

Акт предоставляет возможность принятия в условиях военного положения в Украине оперативных решений при проведении передислокации воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения.

Закон дополняет статью 6 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» новым абзацем, согласно которому во время действия военного положения передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба Вооруженных Сил по согласованию с Министерством обороны Украины.

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