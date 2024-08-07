Во время обгона совершил смертельное ДТП: в Житомирской области наказали 77-летнего водителя

Мужчину лишили свободы на три года.

Бердичевский суд вынес приговор 77-летнему водителю, которого признал виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть одного потерпевшего и нанесло телесные повреждения средней степени тяжести двум другим потерпевшим. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил обвиняемому наказание – лишение свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Речь идет о ДТП, которое произошло в декабре 2022 года на автодороге Шепетовка-Чуднов-Бердичев вблизи с. Скроглевки. В ходе рассмотрения уголовного производства суд установил, что обвиняемый, житель Бердичевского района, двигаясь на технически исправном автомобиле «BMW 316», нарушил Правила дорожного движения Украины, проявил безопасность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не учел дорожные условия при совершении обгона. попутного автомобиля марки «ВАЗ-2107».

В результате этого произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, который двигался во встречном направлении в своей полосе.

После этого столкновения автомобиль, за рулем которого находился обвиняемый, неконтролируемо съехал на полосу, где в это время попутно двигался ВАЗ. Водитель последнего не смог избежать столкновения, от удара его транспортное средство отбросило на обочину, где он столкнулся с деревьями.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице, еще двое пассажирок «жигулей» получили телесные повреждения средней степени тяжести.

Обвиняемый свою вину признал частично: согласился, что поймал гаву во время обгона, не увидев вовремя встречного «шевроле», однако возразил, что было столкновение с ВАЗом – якобы водитель последнего с испуга сам совершил опасный маневр, из-за чего и выехал на обочину. Однако виновность водителя полностью подтверждена совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, в частности свидетельскими показаниями, потерпевших и выводами инженерно-транспортных и судебно-медицинских экспертиз.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет преклонный возраст, положительные характеристики, получил в этом же ДТП значительные телесные повреждения, частично возмещал нанесенный ущерб, совершил преступление по неосторожности; принял во внимание предложенный участниками срок лишения свободы. Также суд частично удовлетворил гражданские иски двух потерпевших - так что обвиняемый должен уплатить травмированным пассажиркам ВАЗа по 50 тыс. грн морального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками уголовного производства. Поиск судебных решений по указанному производству можно осуществить в ЕГРСР по номеру 274/1326/23.

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