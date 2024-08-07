Під час обгону вчинив смертельну ДТП: на Житомирщині покарали 77-річного водія

Чоловіка позбавили волі на три роки.

Бердичівський суд ухвалив вирок 77-річному водієві, якого визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та завдало тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості двом іншим потерпілим. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд призначив обвинуваченому покарання - позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Йдеться про ДТП, яка сталася у грудні 2022 року на автодорозі Шепетівка-Чуднів-Бердичів поблизу с. Скраглівки. Під час розгляду кримінального провадження суд встановив, що обвинувачений, мешканець Бердичівського району, рухаючись на технічно справному автомобілі «BMW 316», порушив Правила дорожнього руху України, проявив безпечність та неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не врахував дорожніх умов під час здійснення обгону попутного автомобіля марки «ВАЗ-2107».

У результаті цього відбулося зіткнення з автомобілем «Chevrolet Aveo», який рухався в зустрічному напрямку у своїй смузі.

Після цього зіткнення автомобіль, за кермом якого перебував обвинувачений, неконтрольовано з′їхав на смугу, де у цей час попутно рухався ВАЗ. Водій останнього не зміг уникнути зіткнення, тож від удару його транспортний засіб відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з деревами.

Унаслідок ДТП водій ВАЗа отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні, ще двоє пасажирок «жигулів» зазнали тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.

Обвинувачений свою вину визнав частково: погодився, що спіймав ґаву під час обгону, не побачивши вчасно зустрічного «шевроле», проте заперечив, що було зіткнення з ВАЗом – нібито водій останнього з переляку сам вчинив небезпечний маневр, через що і виїхав на узбіччя. Проте винуватість водія повністю підтверджена сукупністю зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів, зокрема показами свідків, потерпілих та висновками інженерно-транспортних та судово-медичних експертиз.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має похилий вік, позитивні характеристики, отримав в цій же ДТП значні тілесні ушкодження, частково відшкодовував завдані збитки, вчинив злочин з необережності; узяв до уваги запропонований учасниками строк позбавлення волі. Також суд частково задовільнив цивільні позови двох потерпілих - тож обвинувачений має сплатити травмованим пасажиркам ВАЗа по 50 тис. грн моральної шкоди.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений учасниками кримінального провадження. Пошук судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити в ЄДРСР за номером 274/1326/23.

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