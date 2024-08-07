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Зеленський підписав Закон щодо механізму передислокації військових частин

18:24, 7 серпня 2024
Документ надає можливість ухвалення в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з’єднання.
Зеленський підписав Закон щодо механізму передислокації військових частин
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У вівторок, 6 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану (3857-ІХ).

Акт надає можливість ухвалення в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання.

Закон доповнює статтю 6 Закону України «Про Збройні Сили України» новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міністерством оборони України.

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