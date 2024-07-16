Депутати підтримали зміни щодо механізму передислокації військових частин

Змінити механізм передислокації військових частин запропонував Раді Кабмін.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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293 народних депутати Верховної Ради підтримали зміни щодо передислокації військових частин. Про це повідомила народна депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко 16 липня.

Як ми писали, 18 червня було прийнято за основу проєкт Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Збройні Сили України» щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану, реєстр. №11257.

«293 нардепи підтримали зміни закону “Про Збройні Сили України” щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану #11257», - написала вона.

Чинний закон передбачає, що передислокація військових частин і закладів ЗСУ здійснюється за рішенням Міноборони за погодженням з Кабміном, а з’єднань – за рішенням Президента.

Проєкт закону пропонує під час воєнного стану надати повноваження Генеральному штабу ЗСУ приймати рішення про передислокацію військових частин і закладів ЗСУ до рівня з’єднання за погодженням з Міноборони.

«Це про швидкість і мобільність прийняття рішень й про безпеку військових частин», - наголосили народна депутатка.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на засіданні Уряду 10 травня було схвалено законопроект про внесення зміни до статті 6 Закону «Про Збройні Сили України» щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану».

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