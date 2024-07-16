Найближчими днями в Україні покращиться ситуація зі світлом: що на це вплине

Як тільки температура повітря нормалізується, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться.

В Україні найближчими днями очікується спад аномальної спеки. Зниження температури повітря має зменшити навантаження на енергосистему та дещо нормалізувати її роботу. Про це заявив очільник Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

«В першу чергу, у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз знаходяться у вищі кліматичної норми. Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться» - розповів Слободян.

За його словами, аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі, що також матиме позитивний вплив.

«Сподіваємось, уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу», — вказав він.

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