В ближайшие дни в Украине улучшится ситуация со светом: что на это повлияет

Как только температура воздуха нормализуется, объемы введенных графиков ожидаемо снизятся.

В Украине в ближайшие дни ожидается спад аномальной жары. Снижение температуры воздуха должно снизить нагрузку на энергосистему и несколько нормализовать ее работу. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

«В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас находятся в высшей климатической норме. Как только они станут ближе норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится» - рассказал Слободян.

По его словам, аварийно-восстанавливаемые работы продолжаются в круглосуточном режиме, что также будет иметь положительное влияние.

«Надеемся, уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу», - указал он.

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