Верховна Рада прийняла зміни щодо стратегічних основ інтегрованого управління кордонами

Документ нормирует разработку и принятие Стратегии интегрированного управления границами в Украине.

16 июля Верховная Рада приняла изменения в закон «О национальной безопасности Украины» о стратегических основах интегрированного управления границами (законопроект №9490).

Документ нормирует разработку и принятие Стратегии интегрированного управления границами в Украине.

Согласно законопроекту, Министерство внутренних дел становится главным органом, отвечающим за формирование государственной политики в сферах охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержанию общественного порядка, а также охране государственной границы.

Фактически меняется правовой статус МВД и сужаются полномочия ГНСУ в части охраны границы.

Согласно изменениям ко второму чтению, законопроект вступит в силу после дня опубликования, отметила народная депутат Ирина Геращенко.

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