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Верховна Рада прийняла зміни щодо стратегічних основ інтегрованого управління кордонами

15:11, 16 липня 2024
Документ унормовує розроблення та прийняття Стратегії інтегрованого управління кордонами в Україні.
Верховна Рада прийняла зміни щодо стратегічних основ інтегрованого управління кордонами
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16 липня Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про національну безпеку України» щодо стратегічних основ інтегрованого управління кордонами (законопроект №9490).

Документ унормовує розроблення та прийняття Стратегії інтегрованого управління кордонами в Україні.

Згідно із законопроектом, Міністерство внутрішніх справ стає головним органом, що відповідає за формування державної політики у сферах охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання громадського порядку, а також охорони державного кордону.

Фактично змінюється правовий статус МВС та звужуються повноважень ДПСУ в частині охорони кордону.

Згідно змін до другого читання законопроект набуде чинності після дня опублікування, зазначила народна депутатка Ірина Геращенко.

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