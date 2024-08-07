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Зеленский подписал Закон о стратегических основах интегрированного управления госграницей

18:43, 7 августа 2024
Документ приближает систему охраны защиты государственной границы Украины к европейским стандартам.
Зеленский подписал Закон о стратегических основах интегрированного управления госграницей
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Во вторник, 6 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о стратегических основах интегрированного управления государственной границей Украины (№3858-ІХ).

Акт приближает систему охраны защиты государственной границы Украины к европейским стандартам.

После вступления в силу будет предусмотрена разработка отдельной стратегии интегрированного управления государственными границами.

Согласно документу, вносятся изменения в Закон Украины «О национальной безопасности Украины» которыми предусмотреть:

определение термина «Стратегия интегрированного управления границами»;

внесение Стратегии интегрированного управления границами в список документов долгосрочного планирования в сферах национальной безопасности и обороны;

нормативное урегулирование основных принципов разработки и принятия Стратегии интегрированного управления границами в Украине.

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