Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании: Зеленский подписал Закон

Основной целью документа является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое исполнение служебных обязанностей и боевых задач.

Фото: informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины о возобновлении бывшего военного звания во время действия военного положения (3859-ІХ). Верховная Рада приняла акт 16 июля.

Согласно документу, к военнослужащим применяется в качестве поощрения возобновление в прежнем воинском звании во время действия военного положения.

Также Дисциплинарный устав дополнили новой статьей 26-2, по которой во время действия военного положения военнослужащий, лишенный воинского звания в дисциплинарном порядке, возобновляется в звании, которое он имел до наложения взыскания, независимо от занимаемой должности при условии положительной аттестации.

Минимальный срок прохождения военной службы военнослужащим во время действия военного положения перед применением к нему поощрения в виде возобновления в предыдущем звании составляет 6 месяцев.

Право применять это поощрение предоставляется:

Министру обороны Украины – по воинским званиям офицерского состава;

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины – по воинским званиям сержантского (старшинского) состава.

Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с обновленным воинским званием.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Алексей Гончаренко вместе с коллегами. Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, с 2019 г. командир своей властью не может лишить подчиненного офицерского звания. Но не может и восстановить. В результате есть немало кадровых офицеров, которые вынуждены воевать на позиции солдат или сержантов, имея боевой опыт и соответствующие навыки. Теперь это исправлено. Закон поддержали 282 депутата.

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