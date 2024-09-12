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Захід навряд чи надасть дозвіл на далекобійні удари по рф до Генасамблеї ООН, — ЗМІ

11:38, 12 вересня 2024
Послаблення обмежень на удари далекобійною зброєю по цілях на територіїрф ймовірно не буде ухвалене до зустрічі світових лідерів на Генасамблеї ООН у США 24 вересня.
Захід навряд чи надасть дозвіл на далекобійні удари по рф до Генасамблеї ООН, — ЗМІ
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Рішення про ослаблення обмежень на удари далекобійною зброєю по російських цілях, ймовірно, не буде прийняте до того, як відбудеться зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у США наприкінці місяця. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час свого візиту до Києва провідні дипломати Великої Британії і США Девід Леммі та Ентоні Блінкен, не відкинули можливість розгляду прохання Президента України Володимира Зеленського про використання західної зброї для глибших ударів по рф. Проте вони підкреслили, що це питання буде обговорене Джо Байденом на зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні в п’ятницю.

Зазначається, що метою спільного візиту Блінкена і Леммі було ознайомлення з планами Зеленського стосовно нанесення ударів вглиб російської території та обговорення його довгострокової стратегії на наступний рік. Це включало в себе, зокрема, прагнення краще зрозуміти, на які цілі Київ має намір націлюватися і з яких причин.

Як повідомляє видання, Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі, і обговорив військові плани на найближчі місяці.

Перед зустріччю з Блінкеном і Леммі Зеленський оголосив, що під час переговорів з Байденом пізніше цього місяця в Нью-Йорку, де відбудуться щорічні високорівневі дебати в рамках Генеральної асамблеї ООН, він акцентуватиме свою вимогу щодо послаблення обмежень на постачання зброї.

Видання пише, що рішення глибокі удари по рф навряд чи буде прийняте до засідання ООН в Нью-Йорку, хоча Байден може висловити свою думку щодо того, чи очікується зміна політики. Леммі підтвердив це, сказавши, що засідання ООН стане наступною можливістю обговорити ракети дальнього радіуса дії і подальшу підтримку України. 

Дебати високого рівня на Генасамблеї в Нью-Йорку стартують 24 вересня.

Нагадаємо, державний секретар США Блінкен заявив, що  Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

Також США хочуть отримати від Зеленського детальний план ударів по рф.

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