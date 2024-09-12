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ВРП звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна

11:20, 12 вересня 2024
Суддю Сергія Гальонкіна звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна
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12 вересня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду Гальонкіна Сергія Анатолійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 31 січня 2024 року Третя дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. Згідно з рішенням дисциплінарної палати Сергій Гальонкін отримав стягнення у виді суворої догани з позбавленням доплат протягом трьох місяців.  

Підставою для притягнення голови Полтавського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності стала скарга директора НАБУ Семена Кривоноса. 

Також ми писали, що голову Полтавського апеляційного суду звинувачують у порушенні норм суддівської етики та спробах втрутитися в розгляд справ.

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