ВРП звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна

Суддю Сергія Гальонкіна звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

12 вересня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду Гальонкіна Сергія Анатолійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 31 січня 2024 року Третя дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. Згідно з рішенням дисциплінарної палати Сергій Гальонкін отримав стягнення у виді суворої догани з позбавленням доплат протягом трьох місяців.

Підставою для притягнення голови Полтавського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності стала скарга директора НАБУ Семена Кривоноса.

Також ми писали, що голову Полтавського апеляційного суду звинувачують у порушенні норм суддівської етики та спробах втрутитися в розгляд справ.

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