ВСП уволил судью Полтавского апелляционного суда Сергея Гальонкина

Судья Сергей Гальонкин уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

12 сентября Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Полтавского апелляционного суда Гальонкина Сергея Анатольевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, которые несовместимы со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности восьмая статья 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а только принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 31 января 2024 года Третья дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина. Согласно решению дисциплинарной палаты Сергей Галенкин получил взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат в течение трех месяцев.

Основанием для привлечения председателя Полтавского апелляционного суда к дисциплинарной ответственности стала жалоба директора НАБУ Семена Кривоноса.

Еще сообщалось, что председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел.

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