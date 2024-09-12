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ВСП уволил судью Полтавского апелляционного суда Сергея Гальонкина

11:20, 12 сентября 2024
Судья Сергей Гальонкин уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.
ВСП уволил судью Полтавского апелляционного суда Сергея Гальонкина
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12 сентября Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Полтавского апелляционного суда Гальонкина Сергея Анатольевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, которые несовместимы со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности восьмая статья 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а только принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 31 января 2024 года Третья дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина. Согласно решению дисциплинарной палаты Сергей Галенкин получил взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат в течение трех месяцев.   

Основанием для привлечения председателя Полтавского апелляционного суда к дисциплинарной ответственности стала жалоба директора НАБУ Семена Кривоноса.

Еще сообщалось, что председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел.

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