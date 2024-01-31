Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 31 січня 2024 року притягнула до дисциплінарної відповідальності голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна.

Згідно з рішенням дисциплінарної палати Сергій Гальонкін отримав стягнення у виді суворої догани з позбавленням доплат протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», підставою для притягнення голови Полтавського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності стала скарга директора НАБУ Семена Кривоноса.

Директор НАБУ повідомив у ВРП, що Першим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів НАБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28 липня 2022 року за підозрою у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Згідно з матеріалами досудового розслідування було встановлено, що полтавський адвокат Олег Бутирін та його помічник Максим Садошенко отримали гроші від місцевого мешканця Юрія Улітіна (він одночасно був і агентом НАБУ), щодо якого патрульні поліцейські склали протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу про адміністративні порушення. При цьому адвокат повідомив Юрію Улітіну, що зазначені гроші нібито призначаються голові Полтавського апеляційного суду за скасування рішення суду першої інстанції.

Для «встановлення контакту» з Сергієм Гальонкіним, за версією слідства, Олег Бутирін залучив у свою «схему» старого знайомого голови апеляційного суду – полтавського адвоката Володимира Костенка.

Оскільки саме у провадженні Сергія Гальонкіна знаходилася апеляційна скарга на рішення Київського районного суду міста Полтави від 8 вересня 2022 року, яким Юрій Улітін був визнаний винним у вчиненні правопорушення за ст. 130, то Олег Бутирін вирішив, що Володимир Костенко зможе «вирішити питання» з Сергієм Гальонкіним.

15 листопада 2022 року Сергій Гальонкін задовольнив апеляційну скаргу адвоката Олега Бутиріна та скасував постанову суду першої інстанції. Підстави для закриття справи за ст. 130 – помилки патрульних поліцейських при фіксації правопорушення, відсутність чітко зафіксованого факту саме керування автомобілем у стані алкольного спянінння, некоректна робот алкотестеру Drager, а відтак і недоведеність вини Юрія Улітіна в цілому.

Директор НАБУ повідомив у ВРП, що під час досудового розслідування встановлено, що мало місце позапроцесуальне спілкування Сергія Гальонкіна з Володимиром Костенком щодо вказаної справи та особи правопорушника.

Відповідні матеріали НСРД були надані НАБУ ВРП.

Втім, як зазначено у рішенні дисциплінарної палати ВРП про відкриття дисциплінарної справи, НАБУ все ж не вдалося встановити факт передачі Сергію Гальонкіну грошових коштів, а відтак, невідомо, чи мав суддя їх взагалі отримати.

Обшук, який відбувся у службовому кабінеті Сергія Гальонкіна 17 листопада 2022 року не виявив будь-яких компрометуючих матеріалів щодо судді.

Крім того, за даними НАБУ, 16 листопада 2022 року в службовому кабінеті Сергія Гальонкіна відбулася розмова, в якій брали участь сам голова апеляційного суду, ще один суддя Полтавського апеляційного суду Валентин Томилко та голова Ленінського районного суду міста Полтави Наталія Крючко.

Розмова стосувалася можливості впливу на суддю Рубіжанського міського суду Луганської області Вікторію Москаленко, яка була відряджена до Ленінського районного суду міста Полтави.

У проваджені Вікторії Москаленко тоді перебували матеріали щодо притягнення до адміністративної відповідальності Олександра Томилко, сина судді Полтавського апеляційного суду, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з даними поліції, 24 вересня 2022 року о 21:45 у місті Полтаві, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Олександр Томилко керував автомобілем BMW Х5, що було підтверджено висновком щодо огляну на стан сп’яніння № 441, проведеного цього самого дня лікарем Комунального підприємства «Полтавський обласний центр залежностей Полтавської обласної ради».

Під час розмовив кабінеті Сергія Гальонкіна, згідно з даними НАБУ, було висловлене побажання, щоб син судді Валентина Томилко не був притягнутий до адміністративної відповідальності. Крім того, судді обговорювали саму зазначену справу за ст. 130 та шукали лазівки для її закриття.

Відповідні матеріали НСРД НАБУ також передало у ВРП.

27 березня 2023 року Вікторія Москаленко все ж визнала винуватим сина судді у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 130 та позбавила його права на керування автомобілем строком на 1 рік з накладанням штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

Враховуючи конфлікт інтересів у суддів Полтавського апеляційного суду, апеляційна скарга у справі за ст. 130 була передана для розгляду у Харківський апеляційний суд.

7 листопада 2023 року Харківський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу, скасував постанову Ленінського районного суду міста Полтави та ухвалив постанову про повернення матеріалів у справі про адміністративне правопорушення до Департаменту Управління патрульної поліції у Полтавській області для належного оформлення та усунення недоліків.

Втім, як і у попередньому випадку, НАБУ не вдалося встановити, чи мала місце реальна спроба «вирішити питання» щодо впливу на суддю та розгляду справи, чи все ж таки, все обмежилося лише розмовами суддів.

1 березня 2023 року кримінальне проводження в частині, що стосувалася особисто Сергія Гальонкіна, було закрите НАБУ у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Під час засідання дисциплінарної палати 31 січня Сергій Гальонкін розповів, що більше 30 років знає адвоката Володимира Костенка і часто з ним раніше спілкувався з побутових питань.

Разом з тим, голова апеляційного суду повідомив, що жодного разу не обговорював з ним деталі справи Юрія Улітіна.

Разом з тим, Сергій Гальонкін визнав, що розмови з адвокатом, навіть з побутових питань, дійсно могли викликати підозри щодо наявності якихось домовленостей між адвокатом та головою суду.

Щодо епізоду з нарадою відносно сина судді Валентина Томилко, то Сергій Гальонкін також зазначив, що йому не слід було займатися навіть обговоренням цього питання.

«Я просто хотів зробити по-людськи. До мене звернувся колега, який розповів, що протокол, складений поліцією щодо його сина, містить численні недоліки. Втім, я вважаю, що поступив неправильно, і мені не слід було навіть обговорювати це питання», - розповів членам ВРП Сергій Гальонкін. Також голова апеляційного суду заперечив будь-який тиск на суддю Вікторію Москаленко.

Доповідач у справі Сергія Гальонкіна – член ВРП Олександр Сасевич зазначив, що Сергій Гальонкін не мав права використовувати свою посаду для вирішення проблем колеги, відтак голова апеляційного суду не дотримався норм суддівської етики.

Також Олександр Сасевич запропонував притягнути Сергія Гальонкіна до дисциплінарної відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 1 місяця.

Втім, під час голосування голоси членів дисциплінарної палати розподілилися. Відповідну пропозицію доповідача підтримали Інна Плахтій та Алла Котелевець, а «проти» проголосували представник прокуратури Олег Кандзюба та заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов.

Разом з тим Олег Кандзюба запропонував взагалі внести подання про звільнення Сергія Гальонкіна з посади судді у зв’язку із вчиненням дисциплінарного проступку.

Втім, зазначена пропозиція також не набрала більшості голосів, оскільки Інна Плахтій та Алла Котелевець не підтримали її.

Після нетривалої наради, члени ВРП вже одноголосно проголосували за компромісну пропозицію – згідно з рішенням дисциплінарної палати Сергій Гальонкін отримав стягнення у виді суворої догани з позбавленням доплат протягом трьох місяців.

Також слід зазначити, що представник НАБУ, який був присутній під час засідання дисциплінарної палати, повідомив, що вже скоро у ВРП надійдуть скарги на суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка та голову Ленінського районного суду міста Полтави Наталію Крючко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.