Голову Полтавського апеляційного суду звинувачують у порушенні норм суддівської етики та спробах втрутитися в розгляд справ

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна за скаргою НАБУ.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 20 грудня 2023 року відкрила дисциплінарну справу щодо голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи щодо голови Полтавського апеляційного суду стало звернення директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Директор НАБУ повідомив у ВРП, що Першим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів НАБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28 липня 2022 року за підозрою у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Згідно з матеріалами досудового розслідування було встановлено, що полтавський адвокат Олег Бутирін отримав гроші від громадянина, щодо якого патрульні поліцейські склали протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу про адміністративні порушення. При цьому адвокат повідомив чоловіку, що зазначені гроші призначаються голові Полтавського апеляційного суду за скасування рішення суду першої інстанції.

За даними НАБУ, у провадженні Сергія Гальонкіна знаходилася апеляційна скарга на рішення Київського районного суду міста Полтави від 8 вересня 2022 року, яким громадянин Юрій У. був визнаний винним у вчиненні правопорушення за ст. 130

15 листопада 2022 року Сергій Гальонкін задовольнив апеляційну скаргу адвоката та скасував постанову суду першої інстанції. Підстави для закриття справи за ст. 130 – помилки патрульних поліцейських при фіксації правопорушення, некоректна робот алкотестеру Drager, а відтак і недоведеність вини Юрія У.

Директор НАБУ повідомив у ВРП, що під час досудового розслідування встановлено, що мало місце позапроцесуальне спілкування Сергія Гальонкіна з адвокатом щодо вказаної справи та особи правопорушника.

Відповідні матеріали НСРД були надані НАБУ ВРП.

Втім, як зазначено у рішенні дисциплінарної палати ВРП про відкриття дисциплінарної справи, НАБУ все ж не вдалося встановити факт передачі Сергію Гальонкіну грошових коштів, а відтак, невідомо, чи мав суддя їх взагалі отримати.

Крім того, за даними НАБУ, 16 листопада 2022 року в службовому кабінеті Сергія Гальонкіна відбулася розмова між головою апеляційного суду, ще одним суддею Полтавського апеляційного суду Валентином Томилко та суддею Ленінського районного суду міста Полтави (ймовірно, мова йде про голову суду Наталію Крючко).

Розмова стосувалася можливості впливу на суддю Рубіжанського міського суду Луганської області Вікторію Москаленко, яка була відряджена до Ленінського районного суду міста Полтави.

У проваджені Вікторії Москаленко перебували матеріали щодо притягнення до адміністративної відповідальності Олександра Томилко, сина судді Полтавського апеляційного суду, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з даними поліції, 24 вересня 2022 року о 21:45 у місті Полтаві, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Олександр Томилко керував автомобілем BMW Х5, що було підтверджено висновком щодо огляну на стан сп’яніння № 441, проведеного цього самого дня лікарем Комунального підприємства «Полтавський обласний центр залежностей Полтавської обласної ради».

Під час розмови в кабінеті Сергія Гальонкіна було висловлене побажання, щоб син судді Валентина Томилко не був притягнутий до адміністративної відповідальності. Крім того, судді обговорювали саму зазначену справу за ст. 130 та шукали лазівки для її закриття.

Відповідні матеріали НСРД НАБУ також передало у ВРП.

27 березня 2023 року Вікторія Москаленко все ж визнала винуватим сина судді у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 130 та позбавила його права на керування автомобілем строком на 1 рік з накладанням штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

Враховуючи конфлікт інтересів у суддів Полтавського апеляційного суду, апеляційна скарга у справі за ст. 130 була передана для розгляду у Харківський апеляційний суд.

7 листопада 2023 року Харківський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу, скасував постанову Ленінського районного суду міста Полтави та ухвалив постанову про повернення матеріалів у справі про адміністративне правопорушення до Департаменту Управління патрульної поліції у Полтавській області для належного оформлення та усунення недоліків.

Втім, як і у попередньому випадку, НАБУ не вдалося встановити, чи мала місце реальна спроба «вирішити питання» щодо впливу на суддю та розгляду справи, чи все ж таки, все обмежилося лише розмовами суддів.

Однак, на думку НАБУ та члена Ради правосуддя Олександра Сасевича – доповідача у справі, в діях судді Сергія Гальонкіна вбачається порушення норм суддівської етики, оскільки його поведінка «суперечить завданням правосуддя та може нести загрозу для авторитету правосуддя».

Третя дисциплінарна палата ВРП, ураховуючи наведене, зазначила, що в діях судді Сергія Гальонкіна можуть вбачатися ознаки дисциплінарних проступків, наслідком яких може бути притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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