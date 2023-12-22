Зеленський скоротив мінімальний термін відбуття довічного покарання, щоб клопотати про помилування

Відтепер можна просити про помилування довічно засудженої особи після відбуття нею не менше 15 років призначеного покарання.

Президент України Володимир Зеленський зменшив на 5 років мінімальний термін відбуття довічного покарання - з 20 до 15 років - аби можна було клопотати про помилування. Відповідний указ №838/2023 від 22 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент вніс зміни у Положення про порядок здійснення помилування.

У зв'язку з цим, відтепер можна просити про помилування довічно засудженої особи після відбуття нею не менше 15 років призначеного покарання.

Раніше клопотати про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, можна було після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.

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