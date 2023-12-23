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Фінляндія заплатить по 5000 євро біженцям за те, щоб вони повернулися на батьківщину

10:25, 23 грудня 2023
Для отримання виплати мігрантам треба подати відповідну заяву впродовж 30 днів.
Фінляндія заплатить по 5000 євро біженцям за те, щоб вони повернулися на батьківщину
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Із 1 січня 2024 року Фінляндія виплачуватиме біженцям, які повертаються на батьківщину, по 5300 євро. Відповідне пололежннч видало Міністерство внутрішніх справ країни.

Так, виплата допомоги, передбачена в положенні, є частиною пакету заходів щодо добровільного повернення і виїзду, включеного в урядову програму.

«Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів», - йдеться у повідомленні.

Згідно з новим положенням, розмір гранту на добровільне повернення становитиме 5300 євро, якщо заяву подано протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо надання прихистку або відкликання заяви. Якщо заяву подано після 30 днів, розмір гранту буде знижено до 2000 євро. Можливість отримання вищої субсидії є одноразовим платежем.

«Новий регламент спростив схему надання субсидій на добровільне повернення. У додатку до попередньої Постанови гранти були розділені на чотири категорії країн. Новий регламент скасовує це угруповання і робить розмір гранту однаковим для всіх, незалежно від країни», - зазначено в повідомленні.

Допомога в добровільному поверненні може бути надана у вигляді фінансової підтримки на оплату проїзду та реінтеграції або у вигляді допомоги. Допомога в натуральній формі - це послуга або обладнання, яке дає змогу тим, хто повертається, наприклад, пройти навчання або відкрити малий бізнес.

Допомога в добровільному поверненні регулюється законом про прийом заявників на міжнародний захист і законом про виявлення та допомогу жертвам торгівлі людьми. Допомога надається, якщо заявник отримав негативне рішення або відкликав своє клопотання про міжнародний захист.

Допомогу не надають у разі переїзду в іншу країну ЄС або Шенгенської угоди, а також у країну, громадянам якої не потрібна віза до Фінляндії.

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