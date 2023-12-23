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  1. В мире

Финляндия заплатит по 5000 евро беженцам за то, чтобы они вернулись на родину

10:25, 23 декабря 2023
Для получения выплаты мигрантам следует подать соответствующее заявление в течение 30 дней.
Финляндия заплатит по 5000 евро беженцам за то, чтобы они вернулись на родину
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С 1 января 2024 года Финляндия будет выплачивать возвращающимся на родину беженцам по 5300 евро. Соответствующее положение выдало Министерство внутренних дел страны.

Так, выплата пособия, предусмотренная в положении, является частью пакета мер по добровольному возвращению и выезду, включенному в правительственную программу.

«Новый регламент заменит предыдущий, срок действия которого истекает в конце 2023 года. Новый регламент реализует обязательство правительственной программы по предоставлению субсидии на добровольный возврат, чтобы стимулировать скорейший выезд из страны и отказ от обжалования решения о предоставлении убежища. Также была поставлена цель гармонизировать размер субсидии на уровне стран-компараторов», - говорится в сообщении.

Согласно новому положению, размер гранта на добровольный возврат составит 5300 евро, если заявление подано в течение 30 дней после уведомления о первом негативном решении о предоставлении убежища или отзыве заявления. Если заявление подано после 30 дней, размер гранта будет снижен до 2000 евро. Возможность получения высшей субсидии является единовременным платежом.

«Новый регламент упростил схему предоставления субсидий на добровольный возврат. В дополнение к предыдущему постановлению гранты были разделены на четыре категории стран. Новый регламент отменяет эту группировку и делает размер гранта одинаковым для всех, независимо от страны», - говорится в сообщении.

Помощь в добровольном возвращении может быть предоставлена в виде финансовой поддержки на оплату проезда и реинтеграции или в виде помощи. Помощь в натуральной форме – это услуга или оборудование, которое позволяет возвращающимся, например, пройти обучение или открыть малый бизнес.

Помощь в добровольном возвращении регулируется законом о приеме заявителей на международную защиту и законом об обнаружении и помощи жертвам торговли людьми. Помощь оказывается, если заявитель получил отрицательное решение или отозвал свое ходатайство о международной защите.

Помощь не оказывают в случае переезда в другую страну ЕС или Шенгенское соглашение, а также в страну, гражданам которой не требуется виза в Финляндию.

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