Зеленский сократил минимальный срок отбывания пожизненного наказания, чтобы ходатайствовать о помиловании

Отныне можно просить о помиловании пожизненно осужденного после отбытия им не менее 15 лет назначенного наказания.

Президент Украины Владимир Зеленский уменьшил на 5 лет минимальный срок отбывания пожизненного наказания – с 20 до 15 лет – чтобы можно было ходатайствовать о помиловании. Соответствующий указ №838/2023 от 22 декабря опубликован на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент внес изменения в Положение о порядке совершения помилования.

В связи с этим теперь можно просить о помиловании пожизненно осужденного лица после отбытия им не менее 15 лет назначенного наказания.

Ранее ходатайствовать о помиловании лица, приговоренного к пожизненному лишению свободы, можно было после отбытия им не менее двадцати лет назначенного наказания.

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