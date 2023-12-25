Председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина по жалобе НАБУ.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 20 декабря 2023 года открыла дисциплинарное дело в отношении председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина.

Основанием для открытия дисциплинарного дела в отношении председателя Полтавского апелляционного суда стало обращение директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Директор НАБУ сообщил в ВСП, что Первым подразделением детективов Главного подразделения детективов НАБУ осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 28 июля 2022 года по подозрению в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Согласно материалам досудебного расследования было установлено, что полтавский адвокат Олег Бутырин получил деньги от гражданина, в отношении которого патрульные полицейские составили протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса об административных нарушениях. При этом адвокат сообщил мужчине, что указанные деньги предназначены для председателя Полтавского апелляционного суда за отмену решения суда первой инстанции.

По данным НАБУ, в производстве Сергея Галенкина находилась апелляционная жалоба на решение Киевского районного суда города Полтавы от 8 сентября 2022 года, которым гражданин Юрий У. был признан виновным в совершении правонарушения по ст. 130

15 ноября 2022 года Сергей Галенкин удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление суда первой инстанции. Основаниями для закрытия дела по ст. 130 стали – ошибки патрульных полицейских при фиксации правонарушения, некорректная работа алкотестера Drager, а, следовательно, и недоказанность вины Юрия У.

Директор НАБУ сообщил в ВСП, что в ходе досудебного расследования было установлено, что имело место внепроцессуальное общение Сергея Галенкина с адвокатом относительно указанного дела и личности правонарушителя.

Соответствующие материалы НСРД были предоставлены НАБУ ВСП.

Впрочем, как отмечено в решении дисциплинарной палаты ВСП об открытии дисциплинарного дела, НАБУ все же не удалось установить факт передачи Сергею Галенкину денежных средств, поэтому неизвестно, должен ли был судья их вообще получить.

Кроме того, по данным НАБУ, 16 ноября 2022 года в служебном кабинете Сергея Галенкина состоялся разговор между главой апелляционного суда, еще одним судьей Полтавского апелляционного суда Валентином Томилко и судьей Ленинского районного суда города Полтавы (вероятно, речь идет о главе суда Наталье Крючко).

Разговор касался возможности влияния на судью Рубежанского городского суда Луганской области Викторию Москаленко, которая была откомандирована в Ленинский районный суд города Полтавы.

В производстве Виктории Москаленко находились материалы о привлечении к административной ответственности Александра Томилко, сына судьи Полтавского апелляционного суда, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно данным полиции, 24 сентября 2022 года в 21:45 в городе Полтаве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Александр Томилко управлял автомобилем BMW Х5, что было подтверждено выводом об освидетельствовании на состояние опьянения № 441, проведенного в этот же день врачом Коммунального предприятия «Полтавский областной центр зависимостей Полтавского областного совета».

В ходе разговора в кабинете Сергея Галенкина было высказано пожелание, чтобы сын судьи Валентина Томилко не был привлечен к административной ответственности. Кроме того, судьи обсуждали само указанное дело по ст. 130 и искали лазейки для его закрытия.

Соответствующие материалы НСРД НАБУ также передала в ВСП.

27 марта 2023 года Виктория Москаленко все же признала виновным сына судьи в совершении административного правонарушения по ст. 130 и лишила его права на управление автомобилем сроком 1 год с наложением штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Учитывая конфликт интересов у судей Полтавского апелляционного суда, апелляционная жалоба по делу по ст. 130 было передана для рассмотрения в Харьковский апелляционный суд.

7 ноября 2023 года Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, отменил постановление Ленинского районного суда города Полтавы и принял постановление о возвращении материалов по делу об административном правонарушении в Департамент Управления патрульной полиции в Полтавской области для надлежащего оформления и устранения недостатков.

Впрочем, как и в предыдущем случае, НАБУ не удалось установить, имела ли место реальная попытка влияния, как на судью, так и на рассмотрение дела, или все же все ограничилось только разговорами судей.

Однако, по мнению НАБУ и члена Совета правосудия Александра Сасевича – докладчика в данном деле, в действиях судьи Сергея Галенкина усматривается нарушение норм судейской этики, поскольку его поведение «противоречит задачам правосудия и может представлять угрозу авторитету правосудия».

Третья дисциплинарная палата ВСП, учитывая вышесказанное, отметила, что в действиях судьи Сергея Галенкина могут усматриваться признаки дисциплинарных проступков, результатом которых может быть привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего честности, в вопросах морали, честности, неподкупности.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.