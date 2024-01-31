Председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин получил строгий выговор

Дисциплинарная палата ВСП установила нарушение судьей норм судейской этики, но негативных последствий от действий председателя суда не наступило.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 31 января 2024 года привлекла к дисциплинарной ответственности главу Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина.

Согласно решению дисциплинарной палаты Сергей Галенкин получил взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат в течение трех месяцев.

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», основанием для привлечения председателя Полтавского апелляционного суда в дисциплинарную ответственность стала жалоба директора НАБУ Семена Кривоноса.

Директор НАБУ сообщил в ВСП, что Первым подразделением детективов Главного подразделения детективов НАБУ осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 28 июля 2022 года по подозрению в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Согласно материалам досудебного расследования было установлено, что полтавский адвокат Олег Бутырин и его помощник Максим Садошенко получили деньги от местного жителя Юрия Улитина (он одновременно был и агентом НАБУ), в отношении которого патрульные полицейские составили протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса об административных нарушениях. При этом адвокат сообщил Юрию Улитину, что указанные деньги якобы предназначаются главе Полтавского апелляционного суда за отмену решения суда первой инстанции.

Для установления контакта с Сергеем Галенкиным, по версии следствия, Олег Бутырин привлек в свою «схему» старого знакомого председателя апелляционного суда – полтавского адвоката Владимира Костенко.

Поскольку именно в производстве Сергея Галенкина находилась апелляционная жалоба на решение Киевского районного суда города Полтавы от 8 сентября 2022 года, которым Юрий Улитин был признан виновным в совершении правонарушения по ст. 130, то Олег Бутырин решил, что Владимир Костенко сможет «решить вопрос» с Сергеем Галенкиным.

15 ноября 2022 года Сергей Галенкин удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Олега Бутырина и отменил постановление суда первой инстанции. Основанием для закрытия дела по ст. 130 стали – ошибки патрульных полицейских при фиксации правонарушения, отсутствие четко зафиксированного факта самого управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, некорректная работа алкотестера Drager, а следовательно и недоказанность вины Юрия Улитина в целом.

Директор НАБУ сообщил в ВСП, что в ходе досудебного расследования было установлено, что имело место внепроцессуальное общение Сергея Галенкина с Владимиром Костенко относительно указанного дела и личности правонарушителя.

Соответствующие материалы НСРД были предоставлены НАБУ ВСП.

Впрочем, как отмечено в решении дисциплинарной палаты ВСП об открытии дисциплинарного дела, НАБУ все же не удалось установить факт передачи Сергею Галенкину денежных средств, а потому неизвестно, должен ли был судья их вообще получить.

Обыск, состоявшийся в служебном кабинете Сергея Галенкина 17 ноября 2022 года, не выявил каких-либо компрометирующих материалов в отношении судьи.

Кроме того, по данным НАБУ, 16 ноября 2022 года в служебном кабинете Сергея Галенкина состоялся разговор, в котором участвовал сам председатель апелляционного суда, еще один судья Полтавского апелляционного суда Валентин Томилко и председатель Ленинского районного суда Полтавы Наталья Крючко.

Разговор касался возможности влияния на судью Рубежанского городского суда Луганской области Викторию Москаленко, которая ранее была откомандирована в Ленинский районный суд города Полтавы.

В производстве Виктории Москаленко тогда находились материалы о привлечении к административной ответственности Александра Томилко, сына судьи Полтавского апелляционного суда, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно данным полиции, 24 сентября 2022 года в 21:45 в городе Полтаве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Александр Томилко управлял автомобилем BMW Х5, что было подтверждено выводом об освидетельствовании на состояние опьянения № 441, проведенного в этот же день врачом Коммунального предприятия «Полтавский областной центр зависимостей Полтавского областного совета».

Во время беседы в кабинете Сергея Галенкина, согласно данным НАБУ, было высказано пожелание, чтобы сын судьи Валентина Томилко не был привлечен к административной ответственности. Кроме того, судьи обсуждали самое указанное дело по ст. 130 и искали лазейки для его закрытия.

Соответствующие материалы НСРД НАБУ также передало в ВСП.

27 марта 2023 года Виктория Москаленко все же признала виновным сына судьи в совершении административного правонарушения по ст. 130 и лишила его прав на управление автомобилем сроком на 1 год с наложением штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Учитывая конфликт интересов у судей Полтавского апелляционного суда, апелляционная жалоба в деле по ст. 130 было передано для рассмотрения в Харьковский апелляционный суд.

7 ноября 2023 года Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, отменил постановление Ленинского районного суда города Полтавы и принял постановление о возвращении материалов по делу об административном правонарушении в Департамент Управления патрульной полиции в Полтавской области для надлежащего оформления и устранения недостатков.

Впрочем, как и в предыдущем случае, НАБУ не удалось установить, имела ли место реальная попытка «решить вопрос» о влиянии на судью и на рассмотрение дела или все же все ограничилось только разговорами судей.

1 марта 2023 года уголовное производство в части, касавшейся лично Сергея Галенкина, было закрыто НАБУ в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В ходе заседания дисциплинарной палаты 31 января Сергей Галенкин рассказал, что более 30 лет знает адвоката Владимира Костенко и часто с ним ранее общался по бытовым вопросам.

Вместе с тем председатель апелляционного суда сообщил, что ни разу не обсуждал с Владимиром Костенко детали дела Юрия Улитина.

Вместе с тем Сергей Галенкин признал, что разговоры с адвокатом, даже по бытовым вопросам, действительно могли вызвать подозрения о наличии каких-либо договоренностей между адвокатом и председателем суда.

Относительно эпизода с совещанием по делу сына судьи Валентина Томилко, Сергей Галенкин также отметил, что ему не следовало заниматься даже обсуждением этого вопроса.

«Я просто хотел сделать по-человечески. Ко мне обратился коллега, который рассказал, что протокол, составленный полицией в отношении его сына, содержит многочисленные недостатки. Впрочем, я считаю, что поступил неправильно, и мне не следовало даже обсуждать этот вопрос», – рассказал членам ВСП Сергей Галенкин. Также председатель апелляционного суда отрицал какое-либо давление на судью Викторию Москаленко.

Докладчик по делу Сергея Галенкина – член ВСП Александр Сасевич отметил, что Сергей Галенкин не имел права использовать свою должность для решения проблем коллеги, таким образом, председатель апелляционного суда не придерживался норм судейской этики.

Также Александр Сасевич предложил привлечь Сергея Галенкина к дисциплинарной ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Впрочем, при голосовании голоса членов дисциплинарной палаты распределились. Соответствующее предложение докладчика поддержали Инна Плахтий и Алла Котелевец, тогда как «против» проголосовали представитель прокуратуры Олег Кандзюба и заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов.

Вместе с тем Олег Кандзюба предложил вообще внести представление об увольнении Сергея Галенкина с должности судьи в связи с совершением дисциплинарного проступка. Впрочем, указанное предложение также не набрало большинства голосов, поскольку Инна Плахтий и Алла Котелевец не поддержали его.

После непродолжительного совещания члены ВСП уже единогласно проголосовали за компромиссное предложение – согласно решению дисциплинарной палаты Сергей Галенкин получил взыскание в виде строгого выговора с лишением доплат в течение трех месяцев.

Также следует отметить, что представитель НАБУ, присутствовавший во время заседания дисциплинарной палаты, сообщил, что уже скоро в ВСП поступят жалобы на судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко и председателя Ленинского районного суда города Полтавы Наталию Крючко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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