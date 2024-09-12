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В Ивано-Франковске задержали трех парней, которые избили военного

11:02, 12 сентября 2024
Злоумышленники также избили прохожего, который увидел избиение военнослужащего и попытался заступиться за него.
В Ивано-Франковске задержали трех парней, которые избили военного
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В Ивано-Франковске задержали трех молодых людей, которые накануне избили военного. Один из них несовершеннолетний. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения, передает полиция Ивано-Франковской области.

Потерпевшим оказался 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.

Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Полицейские установили злоумышленников. Ими оказались три жителя Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

«Выяснили, что в центре Ивано-Франковска они отдыхали и употребляли спиртные напитки. К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую ​​просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку», - сообщили в полиции.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

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