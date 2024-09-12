У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які побили військового

Зловмисники також побили перехожого, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього.

У Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які напередодні побили військового. Один із них є неповнолітнім. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу, передає поліція Івано-Франківської області.

Потерпілим виявився 40-річний військовослужбовець, мешканець Івано-Франківська. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

Також поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Поліцейські встановили зловмисників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

«З’ясували, що в середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку», - повідомили у поліції.

Свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри. Зловмисникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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