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Судитимуть керівництво Бердянської виправної колонії за катування в’язнів

16:28, 12 вересня 2024
Керівництво колонії запровадило цілу процедуру катування засуджених, які відбували покарання та вимагали гроші, — ДБР.
Судитимуть керівництво Бердянської виправної колонії за катування в’язнів
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо керівництва державної установи "Бердянська виправна колонія", де катували засуджених. Обвинувальні акти направлено до суду.

За даними Бюро, побори та катування в установі здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво запровадило цілу процедуру катування засуджених, які відбували покарання, та вимагали в них та їхніх рідних гроші. Безпосередньо катуванням займались інші засудженні.

Кожен із засуджених проходив жорстку процедуру "прийому", під час якої до них застосовувалися різні види катувань, фізичний та психологічний тиск. Надалі засуджений потрапляв до рук інших, відібраних адміністрацією засуджених, які були виконавцями протиправних дій.

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку кошти, суми яких варіювалися від однієї до 100 тисяч гривень, залежно від матеріального становища родичів.

Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їх рідні змушені були виконувати вимоги катівників та скидати гроші.

Зібрані кошти щомісячно направлялися до установи виконання покарань у посилках для конкретно визначених засуджених, надалі вилучалися у них та передавалися керівникам злочинної організації.

Наразі до суду скеровано обвинувальні акти щодо колишнього керівника державної установи «Бердянська виправна колонія (№ 77)» та його першого заступника, а також 7 засуджених, які добровільно погодилися стати учасниками злочинної організації та виконавцями катувань і вимагання.

Дії обвинувачених кваліфіковані частиною першою статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією, участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 671 - IX від 04.06.2020), частиною другою статті 127 (катування), частиною четвертою статті 189 (вимагання) КК України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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