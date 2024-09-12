Член ВЛК за 20 000 грн допомагав військовослужбовцям потрапити в тилові частини

Військовий медичної служби отримав підозру.

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру члену ВЛК військової частини, якому інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, старший лейтенант медичної служби вимагав 20 000 грн у військовослужбовця за визнання останнього придатним для військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах.

При цьому, підозрюваний попередив та наголосив на тому, що у разі відмови надати йому вищевказану неправомірну вигоду, його буде визнано придатним до проходження військової служби.

Підозрюваного затримали під час отримання грошових коштів. Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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