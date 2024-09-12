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У Мін’юсті нагадали, як працівнику стягнути заборгованість з заробітної плати

18:16, 12 вересня 2024
Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду.
У Мін’юсті нагадали, як працівнику стягнути заборгованість з заробітної плати
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповідає, що у разі якщо не виплачують нараховану заробітну плату, треба звернутись до суду та направити рішення на примусове виконання.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом та передбачено ст. 43 Конституції України.

Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору згідно ст. 21 Закону України «Про оплату праці».

Тому державна виконавча служба робить все можливе, щоб ваше право на оплату праці було під надійним захистом!

На особливому контролі залишається стан виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Як звернутися до суду, якщо владнати питання в позасудовому порядку не вдалося?

Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною) та позовного провадження (існує спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Термін звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати: Стаття 233 Кодексу законів про працю України встановлює загальний тримісячний строк для звернення до суду у трудових спорах, зокрема й щодо стягнення заробітної плати. Цей строк починає відраховуватися з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Проект закону № 11107: У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який пропонує скасувати обмеження у три місяці для звернення до суду з позовами про стягнення заробітної плати. Це означає, що працівники зможуть звертатися до суду в будь-який зручний для них час, не обмежуючись строками.

Після отримання рішення суду треба звернутися до державної виконавчої служби. Після цього розпочинається примусове виконання після надходження заяви від стягувача до відділу ДВС.

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